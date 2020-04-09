買口罩再現排隊人龍 官方紙袋印製使用時機已不符現況

口罩實名制升級版今天上路，民眾購買口罩可以2周買一次、一次拿9片，比現行一周只能3片，一口氣增加3片，嘉義縣市許多早上配售口罩藥局，一大早就出現排隊人龍，藥師手忙不停，部分民眾不了解升級版配售時間鄉，並非歸零計算，排到時健保卡插卡才知不能拿，失望離去。

升級版上路，藥師李宗旭發現，衛福部統一配發裝口罩的紙袋快塞爆，快裝不下一次成人9片，兒童10片口罩，希望更換大一點的口罩紙袋；另眼尖民眾也發現，口罩紙袋上印製「口罩使用三時機」：有呼吸道症狀者、慢性病患者、看病陪病者，早就不符現在疫情發展現況。

因中央流行疫情指揮中心規範搭交通運輸工具、計程車，都要戴口罩，戴口罩對象時機範圍愈來愈廣，嘉義縣市政府及公部門也要求員工上班，學校師生上學都要戴口罩，口罩需求量大增。

嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝說，口罩實名制上路以來，口罩配售量不斷增加，實名制升級版上路，每間藥局從成人200人份共600片，增到1800片，從一周3片，增到2周9片，他發現許多固定排隊買口罩民眾，這幾天不來了，就在等今天升級版口罩實名制來買。