嘉義縣流浪狗貓「浪我回嘉」認養專案13項優惠上路

嘉義縣政府為鼓勵民眾認領養流浪犬貓，從今天起到12月31日止，推動「浪我回嘉」認領養專案活動，免費提供鼓勵措施共13項。

經認領養毛小孩除了完成三合一措施、多合一疫苗預防注射與體內外寄生蟲驅除，還提供飼主寵物專用項圈及牽繩等；若認領養毛小孩不幸亡故，將免費提供包覆毛小孩遺體往生被及文疏，協助處理身後事（以集體火化為主）與寵物登記除戶作業。

縣府家畜疾病防治所說，為妥善處理遭路殺犬貓遺體，訂定「街道犬貓遺體處理作業流程」，民眾如發現受傷或待救援的犬貓，可通知家畜所或犬貓緊急救援專線處理，立即進行後續救援、安置及醫療處置。

如街道犬貓確認死亡，民眾可通報所在地鄉鎮市公所清潔隊協助處理，清潔隊將犬貓以往生被及文疏包覆送家畜所，由家畜所確認犬貓身份；如有寵物登記將通知飼主領回，無寵物登記送合法焚化處理。

一般民眾自家寵物過世如有包覆遺體往生被及疏文需求，可到家畜所及鄉鎮市公所免費索取，民眾可依需求洽詢私人寵物生命紀念業者做後續妥善處理。