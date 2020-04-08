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口罩升級制明上路 藥師指工作量增排隊人龍再現
口罩實名制升級版明天上路，民眾購買口罩可以2周買一次、一次拿9片，比現行一周只能3片，一口氣增加3片；新口罩今天送達嘉義縣健保藥局及衛生所，藥師公會理事長蕭博勝說，口罩配售量增加，許多民眾等著明天買，排隊人龍將再現，口罩數量增加，增加藥師分裝配售工作量。
蕭博勝說，口罩實名制上路以來，口罩配售量不斷增加，明天實名制升級版上路，每間藥局從成人200人份共600片，增到1800片，從一周3片，增到2周9片，他發現許多固定排隊買口罩民眾，這幾天不來了，就在等明天升級版口罩實名制來買。
他說，明天升級版上路，買口罩時間不是歸零起算，若前幾天有買，還是不能買，須等滿一周後，健保卡會顯示購買時間，新升級版二周買9片，配售量增加，又縣府規定今天起，員工上班、師生上學以及洽公民眾都要戴口罩，口罩需求量大，排隊人龍將再現。
明天起在藥局購買，也取消身分證字號單雙分流購買的限制，改為每天都可以購買；中央流行疫情指揮中心說，由於口罩產量顯著提升，為方便國人，放寬口罩購買流程，明天起小孩口罩從7天5片，變成14天10片；成人部分，7天3片，改成14天9片。
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