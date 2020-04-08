避免群聚 嘉義市新生入學多了郵寄報到

嘉義市將於4月17、18日辦理109學年度國小一年級新生報到登記，為減少人口群聚，降低感染風險，嘉義市府今晚宣布，除了可以到現場報到外，也可透過紙本郵寄方式或委由學校在校生（如新生之兄姐）代為報到。

嘉義市長黃敏惠表示，新生家長如需親自入校辦理報到，盡量避開尖峰時段並配合學校防疫，市府超前部署做好所有的防疫工作，努力堅守住校園防疫的每一道防線，絕不因疫情影響孩子學習。

教育處長林立生表示，新生入學通知單於4月10日由里幹事協助發送，提醒家長務必留意報到相關期程，如未收到入學通知單也可直接備妥相關資料向學區學校辦理報到或登記作業，有任何問題，可請家長電洽學區學校詢問，以維護學生權益。

若學校有班級人數的總量管制，包含興嘉、文雅、港坪及嘉大附小，為避免爭議，家長須備齊入學登記單、戶口名簿正本及影本1份及順位審查證明文件等表件親自到學校辦理登記，或委由在校生於4月17日將登記資料帶至學校代為提出申請。

若不是總量管制學校的新生，除了可現場報到外，家長也可備妥入學資料於報到日前以郵寄掛號，寄送至學校辦理報到作業。