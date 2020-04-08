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阿里山多花紫藤盛開 正值春雨季賞花需及時
嘉義縣知名臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明日前公告，阿里山的多花紫藤已進入盛開期，黃源明表示，多花紫藤與梅山瑞里的紫藤花不同，花序更長，估計最長可超過1公尺，近年來最早盛開的地點為慈雲寺，但多花紫藤盛開最怕下雨，目前正好春雨季，無法預測花季能維持多久。
多花紫藤與瑞里紫藤花相比，花朵間隔較遠，遠遠看像是垂掛在藤蔓、樹上的淡紫色簾子。黃源明表示，阿里山的多花紫藤主要分布在慈雲寺、沼平公園、植物園、工作站、阿里山賓館、旅社區等，慈雲寺今年的多花紫藤提早兩周盛開，目前慈雲寺、沼平公園、旅社區都已進入盛開期。
黃源明表示，沼平公園靠近阿里山閣飯店的多花紫藤花期較慢，約一周後才會盛開，工作站的白色紫藤，也將提早兩周，約四月中旬盛開，植物園的多花紫藤目前則還沒有動靜。
黃明源建議，正值防疫期間，國家級警報威力驚人，阿里山國家森林遊樂區遊客數瞬間急凍，僅有零星遊客出入，比淡季平日的遊客還少，未來的防疫管制措施很難預料，但阿里山一直都在，如果民眾不方便上山，可善用粉絲專頁，透過時間軸神遊阿里山的四季美景。
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