因應防疫 台南5收費古蹟景點4月13日起週一公休
新冠肺炎肆虐，台南市政府文化局今天宣布，赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋及1661台灣船園區等5個收費的古蹟景點，13日起暫時實施每週一公休。
台南市政府化文化局長葉澤山表示，由文化局自營的赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋，以及1661台灣船園區等5個收費古蹟景點，以往全年僅休除夕1天，其他無休。
因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），疫情，台南古蹟景點採入園實名制外，文化局更決定這些古蹟景點自13日起暫時實施每週一公休制度，同時暫時夜間開放，減少營運開支，降低疫情衝擊。
另外，週六、週日的古蹟景點假日定點導覽解說，18日起也暫時取消，以減少群聚，待疫情緩和後再行恢復。
文化局古蹟營運科表示，目前台南各收費古蹟景點積極防疫，入口處安排為遊客量測體溫，提供酒精消毒，且請民眾戴口罩，也會不定時廣播提醒大家保持社交距離，並在文化局網站顯示遊客流量，預防性避免人潮過度集中。
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