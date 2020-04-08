連假後台南再次大消毒 防疫毫不鬆懈

為防範收假後另一波可能新冠肺炎疫情傳播，台南市環保局在清明連假後再針對交通場站、公家機關、商圈、百貨公司、學校外圍、醫院、老街等人潮往來頻繁或群聚的場所消毒，到今天下午共出動46車次消毒車、42台背負式消毒機、202人次，完成806處戶外環境消毒。

市長黃偉哲說，在環保局連假前就已先完成重要交通場站、景點、商圈、夜市等人潮眾多場所的消毒，但因連假期間人潮往來頻繁，面對未知的風險仍不能鬆懈，連假後再次動員人力全面消毒。

環保局長謝世傑表示，雖然消毒可有效降低及殺滅環境中的病毒，提醒除了戴口罩、保持一定的社交距離外，也務必將使用過的廢棄口罩確實丟進垃圾桶，不要貪圖一時方便而隨意丟棄。環保署已通令，疫情期間亂丟口罩依違反廢棄物清理法加重裁處3600元，最重可裁罰6000元，民眾千萬不要以身試法。