「抗癌護心」跨團隊 奇美醫院率先成立成果顯著

奇美醫學中心國內率先成立「抗癌護心」跨團隊，針對癌友化療時因藥物衍生中風、高血壓、心肌梗塞等併發症提早因應，相關成果獲得心臟學會論文發表第一名，目前推出了台灣版治療指引，成效顯著。

奇美醫學中心今天舉行醫療記者會，心臟血管內科主治醫師張瑋婷發表專題演說，她指出，根據衛福部民國107年統計國人10大死因惡性腫瘤排名首位，其次為心臟疾病。而近年來化學與標靶藥物快速進展，雖改善癌症治療效果，同時提高病人存活率，但也有一些併發症。

她指出，臨床發現，癌症患者接受化療時，專注重點往往在藥物療效，如腫瘤反應、藥物是否造成立即性副作用，如發燒，嘔吐或血球的變化等，對於造成的心臟毒性易被忽略。

張瑋婷表示，包括心臟衰竭、心律不整、高血壓、血栓，或者冠狀動脈疾病，所衍生的副作用，都會增加病人死亡風險，不容忽視。

為此，奇美醫學中心自民國103年起國內率先「抗癌護心」跨團隊；由心臟血管內科領軍，邀請血液腫瘤科、乳房外科、癌症中心、營養科及復健部合作成立心臟腫瘤團隊。

同時，針對乳癌以及淋巴癌首次接受Doxorubicin(俗稱小紅莓)化療病人，利用高效能心臟超音波儀器，精密監測病人心臟功能及血氧機測量病人6分鐘行走時血氧濃度變化，並經由特殊設計資訊架構建立完整檢查流程及影像記錄系統，於極早期探知心臟功能異常並給予適時治療。

除讓醫師可以放心開立較合適治療，也讓病人隨時能了解自己心臟情況，並在電訪追蹤裡同時達到衛教良好效果。