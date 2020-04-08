賴清德當阿公 昔日戰友謝龍介將買20吋蛋糕道賀

準副總統賴清德的大兒子賴廷與及媳婦陳筱依在3月底生下男嬰，賴清德晉升當阿公，對此，昔日戰友國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介說，「生命的意義是在宇宙中不斷傳承，今天總算成功了」，身為好朋友要向賴恭喜，並當場掏出2000元委託代購20吋蛋糕作為賀禮。

謝龍介今天在台南市議會面對媒體訪問，他說，小孩子成家立業、傳承後代，讓清德兄在520就職前就收到大禮。現場謝龍介隨即從口袋掏出2000元，委請現場的人代買20吋蛋糕作為賀禮。

謝龍介說，過去的老朋友一起祝福清德兄成功，也祝福他就職後國政昌隆，讓台灣繼續發展，中華民國可以進步。謝龍介也特別指「中華民國、台灣不要搞在一起說，很清楚，你是中華民國未來的副總統」，「清德兄，恭喜啊！」