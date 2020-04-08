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建築界奧斯卡獎！建築園冶獎出爐 雲林縣11件作品獲獎

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
2020建築園冶獎結果出爐，雲林縣6個社區及雲林縣府文化觀光處、古坑鄉公所、崇德國中等單位，共拿下11個獎項，縣長張麗善（中）今天公開表揚。圖／雲林縣府提供
2020建築園冶獎結果出爐，雲林縣6個社區及雲林縣府文化觀光處、古坑鄉公所、崇德國中等單位，共拿下11個獎項，縣長張麗善（中）今天公開表揚。圖／雲林縣府提供

2020建築園冶獎結果出爐，雲林縣6個社區及雲林縣府文化觀光處、古坑鄉公所、崇德國中等單位，共拿下11個獎項，縣長張麗善今天公開表揚。

有建築界奧斯卡獎之稱的建築園冶獎，1995年由高雄市建築經營協會創辦，希冀藉「園冶」之名，喚起業界重視建築景觀設計，目前是中、南部的建築盛典，不論公、私部門都積極參加。

「公共建築景觀類」獲獎的有雲林虎尾眷村聚落建築群第一期景觀工程、海口庄長官舍修復及再利用工程、雲林縣咖啡人文館及其周邊環境修繕工程、古坑棋盤社區活動中心新建工程、崇德國中老舊校舍拆除重建工程。

「社區文化景觀營造類」得獎的有鈺統娛親園、古坑鄉華南、華山社區、東勢鄉東北社區、西螺鎮埤頭社區、斗南鎮林子社區。

張麗善說，雲林拿下建築園冶獎11個獎項，證明雲林在文化、藝術、歷史建築修復再利用的理念，是受到肯定的，未來希望藉由這些歷史場景，以及縣府推廣的閱讀文化，可以讓大家更認識雲林，並喚起社會對文化資產的珍視。

雲林縣長張麗善等人（右三）等人今天公開表揚獲獎單位。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善等人（右三）等人今天公開表揚獲獎單位。圖／雲林縣府提供
雲林虎尾眷村聚落建築群獲得建築園冶獎「公共建築景觀類」獎項。圖／雲林縣府提供
雲林虎尾眷村聚落建築群獲得建築園冶獎「公共建築景觀類」獎項。圖／雲林縣府提供

歷史建築 古坑 修復

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