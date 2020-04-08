1張LINE群組截圖 藍營議員：道盡台灣國際政治現實無奈

許多人今天透過LINE ，收到一張「全球都是我長輩」群組對話截圖，截圖中好友名字分別是美國爸爸丶英國白姨丶波蘭姑媽丶法國麵包伯等，每個「長輩」都對主角（台灣）在醫療上捐助表達感謝，但是當主角寫「幫我加入聯合國吧！」所有好友都退出群組， 讓對話主角忍不住駡出一字「X」髒話。

國民黨嘉義市議員陳家平坦言，這張後製「截圖」相當諷刺，也道盡台灣國際政治現實無奈。

「長輩群組」截圖中「美國爸爸」稱讚，台灣是真正的朋友；英國白姨說，感謝台灣慷慨捐贈醫用口罩；波蘭姑媽說，感謝台灣給予如此大方禮物，荷蘭大麻哥說，感謝台灣跟我們分享珍貴資源。

法國麵包伯說，向台灣獻上最誠摯、最深感謝；比利時奶奶說，感謝台灣慷慨救難；德國豬腳姨說，真是及時雨，我們由衷表達感謝；但是當主角寫下一句「幫我加入聯合國吧！」同時間群組所有長輩都退出群組。

陳家平說，近期台灣對於各國援助丶口罩外交，的確有助國際形象提升，但我們都應認清國際現實，國人也應有共識，我們身在台灣丶國名叫做中華民國，無論藍綠都應該認同這個國家，都應該有國家認同感，而不是到了選舉，為了選票才喊中華民國。

他說，我們要立足國際、要爭取進入聯合國，更要面對國際現實，為中華民國丶為台灣打拼，是每個人都應有的共識，這條路上國民黨不會缺席，國民黨改革這條路上他也不會缺席，也希望更多人一起為這塊土地打拼。