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搭高鐵整節車廂只有一人 乘客嚇了一跳

中央社 / 嘉義縣8日電
嘉義一名民眾在臉書貼文，他今天早上搭高鐵北上洽公，搭乘的車廂只有他一人，對這樣「包了整個車廂」嚇了一跳。高鐵嘉義站表示，營運收入受新冠肺炎疫情影響甚鉅。本報資料照片
嘉義一名民眾在臉書貼文，他今天早上搭高鐵北上洽公，搭乘的車廂只有他一人，對這樣「包了整個車廂」嚇了一跳。高鐵嘉義站表示，營運收入受新冠肺炎疫情影響甚鉅。本報資料照片

嘉義一名民眾在臉書貼文，他今天早上搭高鐵北上洽公，搭乘的車廂只有他一人，對這樣「包了整個車廂」嚇了一跳。高鐵嘉義站表示，公司已聲明，營運收入受新冠肺炎疫情影響甚鉅。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的威力果真強大，連平日熙熙攘攘的高鐵嘉義站，人潮大減。今天住嘉義市的羅姓民眾，到高鐵嘉義站搭上午6時58分北上的班車，前往台北洽公，車輛啟動後，他驚覺整個車廂只坐他一個人。

羅姓民眾因此拍照貼臉書紀念。他貼文說，「北上的高鐵我包了整個車廂，我的天啊，這是我有記憶以來第一次」。

羅姓民眾表示，他坐的那一班車，到台中後直達台北，人少得可憐。上午8時04分到台北時，車廂內不到20人，大家都分開坐。當然，這一早班車可能是特例。

羅姓民眾說，以前他坐高鐵都沒這麼少人，搭高鐵的人明顯少很多。別的不說，他在疫情前常要北上開會，現在很多廠商改視訊，他也很少搭了。

高鐵嘉義站公關表示，關於營運狀況，無法對外發言，僅指出高鐵網站公布的「台灣高鐵公司就股利派發及暫緩員工調薪說明」，內文寫到「目前本公司營運收入確實受COVID-19疫情影響甚鉅」。

高鐵 嘉義 疫情

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