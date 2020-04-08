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黃光芹指嘉義市長還在辦大型活動 市府：不要傳播謠言
名嘴黃光芹本月6日在政論節目上指出，嘉義市長黃敏惠舉辦嘉義國際藝術影展，現場很多外國人，都沒戴口罩。節目一播出，許多人以為嘉義市還再辦大型活動，嘉義市府今天澄清，該影展是3月13日舉辦，當時中央並未規定室內限制100人，但節目說法會讓民眾誤解，希望大家不要再傳播謠言。
黃光芹在年代電視台的政論節目「突發琪想」上，討論中央限制大型活動時與清明連假警示11處國家警報景點時，引用李姓主持人的貼文「疫情當前，很難得有活動的工作，嘉義國際藝術紀錄影展CIADFF 年正式邁向第七年，市長黃敏惠邀請大家一同體驗創造真存在」。
黃光芹指著當天團體合照說，黃敏惠所辦的活動，裡面還有很多外國人，而且大部分的人在會場上沒有戴口罩，或許進場有手部消毒和量額溫，但人潮很密集，而且走來走去。
節目主持人安幼琪等人聽了也附和「超過室內100人了」、「有氣溶膠傳播耶」等語，當時節目小標還打「嘉義市長廣邀參加國際影展，還未戴口罩」
嘉義市府文化局澄清，3月25日才有室內不超過100人規定，影展在3月13日開幕，但市府在影展各場活動入口取票處為民眾量體溫，並觀察有無咳嗽、倦怠等情形，複測超過37.5度以上即勸導民眾離場並自行就醫。
文化局指出，畫面中看到在音樂廳大廳的合照，是影展開幕首映活動結束後，請貴賓前往大廳參加市長致詞、致贈貴賓禮物所拍，拍照同時有請貴賓暫時拿下口罩，且外國人多是駐台代表，長期住台灣，並非從國外入境。
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