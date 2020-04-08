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防疫確保學習不中斷 嘉義縣國中小校長線上視訊研習

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府教育處上午首度以線上會議模式，進行校長資訊教育知能研習，共147名國中小校長線上參加。圖／縣府提供
因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府教育處上午首度以線上會議模式，進行校長資訊教育知能研習，共147名國中小校長線上參加。圖／縣府提供

因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府教育處上午首度以線上會議模式，進行校長資訊教育知能研習，共147名國中小校長線上參加，除讓校長熟悉操作線上會議系統，還針對推動國中小居家線上學習多元進行模式，說明研討。

研習由義竹國小校長蔡鎮名擔任講師，他把線上學習比擬一堂課，一堂課完整流程，包括「前置部署、居家學習、復課補救」，前置部署學校須確實盤點線上學習軟硬體，同步建置師生數位連絡資訊，並依各校現況協助規畫居家學習可行做法。

當學校面臨停課，才能有效即時因應所需，協助學子運用多元適性線上學習平臺，進行各領域學習，以利復課後銜接現行課程持續學習。

線上研習過程，校長們討論熱烈，對話過程激盪各鄉鎮市未來進行線上補授課多元模式，實務操作過程，校長們了解推動居家線上學習計畫，熟悉視訊會議實務，如何連結多元線上學習資源，有效進行校務及教學領導工作。

教育處長陳添丁說，疫情嚴峻，儘量減少實體會議，改用線上視訊進行校務與教學研討，才能確保現場教師健康，盼課程領導者具備線上學習基本操作素養，引領師生跳脫時空限制，適切運用數位遠距教學資源，進行居家線上學習，降低疫情負面衝擊，讓孩子學習不中斷。

因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府教育處上午首度以線上會議模式，進行校長資訊教育知能研習，共147名國中小校長線上參加。圖／縣府提供
因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府教育處上午首度以線上會議模式，進行校長資訊教育知能研習，共147名國中小校長線上參加。圖／縣府提供
因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府教育處上午首度以線上會議模式，進行校長資訊教育知能研習，共147名國中小校長線上參加。圖／縣府提供
因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府教育處上午首度以線上會議模式，進行校長資訊教育知能研習，共147名國中小校長線上參加。圖／縣府提供

疫情 新冠肺炎 領導者

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