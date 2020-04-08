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禁用Zoom引反彈 資安專家：明知不安全還堅持用是無知
受到新冠肺炎疫情影響，許多教學都改為線上遠距，但教育部最近卻以資安的理由，要求各校不要使用ZOOM系統，引發各校的反彈，但專長資安的成大電機工程系教授李忠憲表示，有資安的問題原本就不該用，即使要再花時間金錢去學另一套軟體，還是值得的，如果堅持「教學沒有資安問題」硬要使用，「就是一種無知」相當危險。
目前擔任國家高速網路與計算中心副主任的李忠憲在臉書上表示，其實ZOOM有資安的問題不是現在才知道，之前就已有消息傳出，如果有人問他能不能用，他的建議就是「少用」，不清楚在這樣的原則之下，教育部為何還主推使用這套系統來進行遠距教學。
而如今教育部發現問題，要求學校不再使用，李忠憲認為，在資安本來就是滾動討論的情況下，教育部現在的做法，就是資訊安全管理典型的做法，沒有什麼好批評。
李忠憲指出，「資安就是安全的概念，隱私是資安最重要的部分，認為自己的東西沒有什麼重要，不怕被人偷看偷聽，就是一種無知，有些無知是因為刻意的誤導，但真誠的無知更危險」
他表示，安全是非常高規格的品質保證，為了方便省錢，常常覺得它不重要，但等到發現它重要的時候，往往已經來不及了，既然ZOOM系統已經發生種種資安風險的案例，紐約市政府和許多著名的公司都禁止這種視訊會議的軟體。還在鼓吹隱私不重要，被人偷看偷聽也沒關係，不知道是刻意的誤導，還是真誠的無知。明明知道有問題，還是堅持要繼續使用，這不就是盡責的愚蠢嗎？￼￼￼
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