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疫情陷困中央擬發折扣券 黃馨慧：民進黨官大學問大
國內百業經濟已受到疫情嚴重影響，2月失業人數高達44萬餘人、隱藏性失業人數16萬、創下9年歷史新高。經濟部公布振興經濟方案，台中市議員黃馨慧說，政府使用納稅人111億元竟是發「25%折扣券」「令人傻眼。」
經濟部長沈榮津今在立法院強調，發放現金可能有民眾存起來不消費，而消費券過去僅替代消費，效果不佳。至於酷碰券則是設計25%折扣，民眾為了享受折扣會增加消費，預估可帶來4倍的消費效果。
黃馨慧指出，若沒錢，如何使用「25%折扣券」回饋？民眾為了「折扣」要花更多錢？
「如果折扣25%有4倍消費效果，那10%變9倍不是更好？」
黃馨慧說，行政院長蘇貞昌日前說「沒限量怕浪費口罩」寧願讓民眾在藥店前大排長龍，也要把大批口罩當外交宣傳。經濟部長沈榮津說「怕發給現金會存起來」所以捨棄有使用期限消費券。反而要民眾在疫情期間，收入減少或失業時拿折扣券花大錢？
黃馨慧表示，民進黨政府「官大學問大」，呼攏話術、操弄民意手段愈來愈高明了！她支持發放現金或消費券。
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