影／兩大水利會合作 農業旱作灌溉試驗教育中心動工

台北市瑠公及嘉南農田水利會合作，興建國際農業旱作灌溉試驗教育中心，今在台南市大內區舉行動土儀式，總經費逾3億元，預計明年底啟用。南北兩大水利會攜手合作，可望為台灣農田水利運用，邁向新里程碑。

瑠公農田水利會於民國106年8月購置大內區二溪里共18筆土地約3.73公頃(含建築用地約0.28公頃)，作為大面積農作物灌溉試驗研究計畫試驗場地，並結合嘉南水利會數十年來旱作灌溉試驗成效和經驗。

雙方於民國106年12月簽訂旱作灌溉試驗用地共同合作經營管理契約；由瑠公農田水利會籌措全部工程經費，嘉南水利會執行後續工程並代為管理。

歷經歷經1年多工程設計及4次招標，今舉行動土典禮，由瑠公農田水利會長林濟民、嘉南農田水利會長楊明風共同主持，台南市黃偉哲、水利署長賴建信及石門、雲林等全台各地水利會人員與會。

整體新建工程分為試驗場及教育訓練中心兩部份，含購地費用總經費逾3億餘元，工程預計110年7月完工；試驗場設計採生態工程，盡量讓基地保水透水、水資源循環使用，使環境永續；在節水灌溉方面，朝智慧化、自動化、省工省時方向規劃，作物栽培則往友善耕作、健康農業邁進。

而教育中心設計注重節能減碳，將取得銀級綠建築標章為目標，樓地板面積約1千坪，包括可容納120人大型階梯會議室、容納25人小型會議室、容納40名學員上課的教室、20間雙人套房式學員宿舍，另配有辦公室、節水灌溉靜態展室等，可望明年底啟用。