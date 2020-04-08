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影／兩大水利會合作 農業旱作灌溉試驗教育中心動工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
現場基地已進行初步整地。記者謝進盛／攝影
現場基地已進行初步整地。記者謝進盛／攝影

台北市瑠公及嘉南農田水利會合作，興建國際農業旱作灌溉試驗教育中心，今在台南市大內區舉行動土儀式，總經費逾3億元，預計明年底啟用。南北兩大水利會攜手合作，可望為台灣農田水利運用，邁向新里程碑。

瑠公農田水利會於民國106年8月購置大內區二溪里共18筆土地約3.73公頃(含建築用地約0.28公頃)，作為大面積農作物灌溉試驗研究計畫試驗場地，並結合嘉南水利會數十年來旱作灌溉試驗成效和經驗。

雙方於民國106年12月簽訂旱作灌溉試驗用地共同合作經營管理契約；由瑠公農田水利會籌措全部工程經費，嘉南水利會執行後續工程並代為管理。

歷經歷經1年多工程設計及4次招標，今舉行動土典禮，由瑠公農田水利會長林濟民、嘉南農田水利會長楊明風共同主持，台南市黃偉哲、水利署長賴建信及石門、雲林等全台各地水利會人員與會。

整體新建工程分為試驗場及教育訓練中心兩部份，含購地費用總經費逾3億餘元，工程預計110年7月完工；試驗場設計採生態工程，盡量讓基地保水透水、水資源循環使用，使環境永續；在節水灌溉方面，朝智慧化、自動化、省工省時方向規劃，作物栽培則往友善耕作、健康農業邁進。

而教育中心設計注重節能減碳，將取得銀級綠建築標章為目標，樓地板面積約1千坪，包括可容納120人大型階梯會議室、容納25人小型會議室、容納40名學員上課的教室、20間雙人套房式學員宿舍，另配有辦公室、節水灌溉靜態展室等，可望明年底啟用。

嘉南農田水利會長楊明風表示，農業旱作灌溉試驗教育中心完工啟用後，配合試驗場區，除可作為旱作灌溉技術研發、教育、觀摩基地，亦可培訓全國旱作灌溉專業技術人才，大幅提升旱作灌溉技術水準，可降低農業生產成本，減少水資源匱乏問題，為台灣農田水利事業開展新的一頁。

台南市長黃偉哲（右五起）、瑠公水利會長林濟民、嘉南水利會長楊明風、水利署長賴建信等人出席動土儀式。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右五起）、瑠公水利會長林濟民、嘉南水利會長楊明風、水利署長賴建信等人出席動土儀式。記者謝進盛／攝影
台北市瑠公及嘉南農田水利會合作興建國際農業旱作灌溉試驗教育中心，今在台南市大內區預定地舉行動土儀式，預計明年底啟用。記者謝進盛／攝影
台北市瑠公及嘉南農田水利會合作興建國際農業旱作灌溉試驗教育中心，今在台南市大內區預定地舉行動土儀式，預計明年底啟用。記者謝進盛／攝影
未來完工後現場配置模型圖。記者謝進盛／攝影
未來完工後現場配置模型圖。記者謝進盛／攝影

農田水利會 綠建築

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