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台南藏金閣首採網拍、網購雙軌 只要下單就送好禮

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局藏金閣四月主題家具是檜木斗櫃，為50年代的舊家具。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局藏金閣四月主題家具是檜木斗櫃，為50年代的舊家具。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局因應新冠肺炎疫情，藏金閣四月拍賣日及館外宣導活動仍暫停，再生家具及二手腳踏車仍採網路拍賣方式辦理，並挑選13件平日賣商品開放網路訂購。

市長黃偉哲說，這個月藏金閣推出下單滿額送好禮、假日取貨及小件商品郵寄的貼心服務，買就送禮物。前100名送不鏽鋼吸管，101至300名送布尺及衛生紙1包、滿千加贈環保杯袋1個、滿2千加贈家事皂或防蚊膏1個、滿5000元加贈漂白水1瓶。每個帳號限兌換1次，若網路下單後至藏金閣現場以行動支付，再加贈廚餘桶1個。

除了行政機關上班日時間外，增加開放第2個星期六 (4月11日)及第3個星期六 (4月18日)上午9點至12點；另民眾取貨方式，也可考量物件大小，選擇現場取貨、宅配或郵寄。

局長謝世傑表示，這次月推出材質優且年代久遠的老家具，以及名牌二手腳踏車供網路拍賣競標，主打腳踏車經典PROFLEX避震車底價3500元（建議身高168公分以上的人員騎乘）。13件的網購商品有藏金閣創作的拉筋板、檜木杯墊、矮凳、四方椅等，以及美學班利用回收全新且材質好的窗廉邊布手工縫製的抱枕、水桶包等實用的生活用品。

環保局表示，網拍商品共有256件家具、120件原木創作用品及23輛腳踏車供競標，主題家具檜木斗櫃是50年代的舊家具，另還有3件檜木菜櫥。

這個月創意主題商品也很特別，有利用檜木角料創作的存錢筒及取用印度黃檀樹皮創作的鍵盤架。民眾只要上藏金閣網站（

https://epb2.tnepb.gov.tw/yardsale/default.asp）申請加入會員，取得會員資格後即可參加競標或購買網購商品。競標時間為4月11日上午8時至4月13日中午12時止。網購區商品上架時間為4月10日星期五，詳情請洽詢 (06)2352011。進入藏金閣必須配戴口罩。

腳踏車 網購 衛生紙

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