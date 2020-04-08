台南漁光島花樣繽紛 里長帶學童海洋教育
防疫期間許多地方都不能去，但位在台南市漁光島的億載國小漁光分校，就有天然海洋教室。里長林寧峰今天帶領學生遊島，深入了解島上的總總，包括網球場、菜園、攤販、身為剔蚵，里長深入淺出的解說，做了最好的戶外教育。
漁光分校絕大多數學生來自其他學區，學生較少機會能深入漁光社區探訪，大學長的林寧峰利用學校辦海洋教育課程機會，帶領孩子認識漁光島。
今天導覽的路線是往東的方向，沿著學校200公尺長的圍牆外人行道前進，林寧峰先介紹古堡網球場，接著是瑞復益智中心，然後穿越漁光島最熱鬧的人潮與攤販區，還有小巷子裡些閒置的魚塭，而虱目魚主題館就位在巷弄中，並飄出魚香與菜香。
六年級模範兒童王冠智說，每天從南區到漁光來上學，今天若不是里長帶領，還真不知道漁光路右轉小巷子進去是漁港，還有好多蚵棚及蚵殼。
林寧峰說，每年4、5月是蚵仔最肥美的豐收季節，今年原本要結合母親節辦慶祝活動，卻因新冠病毒疫情而延期，不過，延後舉辦，那時候的蚵仔不但貴又不肥美了。
分校主任張瑾玥說，教學團隊有效整合校內外資源，讓孩子在豐富多元的海洋資源環境中學習成長，培育海洋探索素養。今天讓孩子們看蚵農剝蚵的日常，殊不知早已悄悄規劃了4月28日的剝蚵體驗課程，讓漁光學童來場海洋技職探索體驗樂。
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