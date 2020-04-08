媽祖生現參拜潮！宮廟要求信眾戴口罩量體溫 取消團拜

有台灣第一香之稱的台南西港慶安宮因應疫情需求，今天起針對到訪參拜的信徒要求戴口罩及量額溫，慶安宮總幹事也是台南市議員方一峰表示，新冠肺炎疫情嚴峻，配合政府防疫政策，入廟請戴口罩及保持安全距離，希望藉由這個措施達到全民防疫目的；3月23日媽祖生也配合防疫政策，停止很多活動，友廟團拜都停止，由內部人員自己辦祝夀，避免群聚感染。

今天前往參拜信徒多能接受防疫政策，陳小姐說，台灣第一香要帶頭示範，台灣疫情可以控制得這麼好，是靠大家配合，入廟參拜信徒一定要配合量體溫並戴口罩，現在各關懷據點也都配合政府政策實行。

方一峰說，因新冠肺炎持續延燒，慶安宮適逢天上聖母聖誕，屆時前來參拜人潮擁現密集，因此呼籲信眾配合疫情帶上口罩並做好個人手部衛生與咳嗽禮節，與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，並落實中央指示生病在家休息。

慶安宮總務謝武昌也說，慶安宮主祀媽祖，下周三是「天上聖母」聖誕千秋，配合疫情縮小規模，祝壽典禮僅由全體管理、監查委員、董事會（僅限五角頭內、及顧問值常務董事）、五主會、歷屆旗牌官、王船長、大副、二副參加。