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台南防疫再升級 4/10起進入市府須戴口罩

中央社 / 台南8日電

台南市政府新冠肺炎防疫再升級，10日起民眾前往永華及民治雙市政中心洽公，未配戴者不准進入。另外，台南市長黃偉哲也視察本淵寮傳統市場推動「宅經濟」辦理情形。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情變化，台南市政府發布新聞稿指出，除了市府員工今天起一律配戴口罩上班；為確保市政公務正常運作，10日起再提升防疫措施，洽公民眾除量測體溫、實名登記外，也要求入府一律配戴口罩，未配戴者將無法進入

另外，考量民眾擔憂疫情致無法到市場採買所需東西，台南市政府從清明節開始，協助串聯市場攤商與外送服務，並以安南區最大的集貨市場本淵寮市場為示範點，順勢推動「宅經濟」外送服務。黃偉哲與市議員王錦德一早親自前往視察送出第一批貨物情形。

黃偉哲表示，之所以要及早推「宅經濟」，就是要預防萬一中央要求大家都不要出門的時候，才開始建立「宅經濟」，那就慢好幾拍了。所以目前透過把工業區的廠商及市場做連結，如此一來，傳統市場不用擔心生意受影響，工業區的採購、採買也只要一通電話就搞定，減少人跟人接觸。

黃偉哲提到，傳統市場宅經濟將來也會持續優化，如使用刷行動支付，避免錢、紙鈔成為傳播疾病媒介；同時對於傳統市場防疫也不會鬆懈，初期以勸導為主，等中央執法的罰則訂出後，就可以執法有據，但現階段還是以強力勸導採買雙方保持社交距離為主。

傳統市場 黃偉哲

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