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北上大灣至永康交流道上班尖峰開放小車駛路肩 今上路
中山高北上台南大灣至永康交流道上班尖峰時段壅塞，用路人叫苦連天，經評估後，高速公路局今（8）日起，平日7至9時間，開放外側路肩供小型車行駛，希望改善當前窘況。
高公路說，這次開放時間與區域，為平日7至9時開放國道1號北上大灣至永康路段(323K+450~320K+700)外側路肩，僅供小型車行駛。提醒非往永康出口用路人請於321K+200「路肩限行小型車禁止變換車道」標誌前，提前變換至主線車道。
往永康出口用路人，可行駛至320K+700路肩通行終點銜接出口減速車道，請用路人依照現場標誌及標線行駛，並籲請用路人進出路肩及車道時，應依規定使用方向燈，以維行車秩序及安全。
相關資訊用路人可隨時注意資訊可變標誌顯示，也可撥打1968(路況查詢專線)及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網(www.freeway.gov.tw)，以掌握最新訊息。
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