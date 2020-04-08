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房東房客看過來！嘉義市推社會住宅包租代管服務

聯合報 / 記者李承穎 ／嘉義市即時報導
嘉義市府推出「社會住宅包租代管2.0」服務，媒合房東與租屋客。圖／嘉義市府提供
嘉義市府推出「社會住宅包租代管2.0」服務，媒合房東與租屋客。圖／嘉義市府提供

嘉義市府推出「社會住宅包租代管」服務，媒合房東與租屋客，激勵屋主釋出閒置的空屋投入租屋市場，讓來嘉義市就學就業的年輕人或特殊境遇家庭的民眾，能用更合理的價格，得到品質更好的租屋環境，今年預計媒合600件包租代管案。

市府工務處表示，中央民國108年10月底推出社會住宅包租代管2.0，實施範圍從原本6都擴展到14個縣市，市長黃敏惠帶領之下，投入計畫，期盼藉由官方與民間合作，有效提升現有房屋使用率。

市府表示，房東部分，包租代管簽約後就可以收租3年，不用擔心房子租不出去，更有專人幫忙處理租賃業務，每年可請領修繕補助最高1萬元，租金1萬以下綜合所得稅全免，房屋火險等居家安全險每年補助最高3500元。

房客部分，年滿20歲的國民在嘉義市就學或工作，或警正四階以下的警消人員，以上身分者在嘉義市沒有自用住宅、未享有租金補貼與承租政府興辦的住宅或社宅，家庭年所得低於94萬元整，就可以享有房租租金8折至9折。社會弱勢、低收或中低收入戶，可享租金7折、5折，房客免收仲介費。

嘉義市今年委託「兆基管理顧問股份有限公司」辦理本案，申請可洽電話（05） 2288333或到兆基管理顧問嘉義市服務處，將有專人提供服務。

兆基管理顧問股份有限公司表示，包租代管、代租代管在6都推動的狀況很不錯，今年嘉義市也積極推動，預計媒合600件的包租代管、代租代管，相信一定能夠讓房東更方便、有需要的租房者找到價格合理、更有保障的家園。

嘉義市府推出「社會住宅包租代管2.0」服務，媒合房東與租屋客。圖／嘉義市府提供
嘉義市府推出「社會住宅包租代管2.0」服務，媒合房東與租屋客。圖／嘉義市府提供

嘉義 房東 社會住宅

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