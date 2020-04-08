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哈爾濱國寶級畫家癱瘓臥床跨海求醫 手術成功贈花卉圖

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
大陸哈爾濱80歲國寶級畫家李西蒙（左二）至嘉義縣大林慈濟醫院求醫，順利恢復健康，日前贈送花卉圖表示感謝。圖／大林慈濟醫院提供
大陸哈爾濱80歲國寶級畫家李西蒙（左二）至嘉義縣大林慈濟醫院求醫，順利恢復健康，日前贈送花卉圖表示感謝。圖／大林慈濟醫院提供

大陸哈爾濱80歲國寶級畫家李西蒙去年因腦中風後癱瘓臥床，遠嫁台灣的女兒多次求醫，找到嘉義縣大林慈濟醫院，經副院長陳金城協助進行頸、腰椎椎間盤切除手術，讓手腳再度恢復功能，日前李西蒙特地贈送手繪花卉圖感謝，並發願到醫院辦畫展。

李西蒙畢業於哈爾濱美術學院，作品曾獲得世界華人一等獎，退休後待在家鄉的老年大學教國畫，去年一次從樓梯摔倒意外後，走路開始變得不穩，連最喜歡的畫畫、寫字都使不上力，不到半年時間變得無法走路、爬樓梯，一站起來就跌倒，連吃飯也是趴在桌上吃，吃完馬上得到床上休息。

女兒表示，原以為母親可能是嚴重骨折，想接來台灣照顧、養傷，但回哈爾濱才發現並非骨折那麼簡單，她帶著媽媽到當地醫院做檢查，醫生從影像中發現血栓、腦中風，同時頸椎及腰椎也受到嚴重壓迫，但求診的醫生都評估年紀大、身體狀況不佳、手術風險太高不願開刀。

陳金城表示，經核磁共振檢查，發現李西蒙頸椎第4、5椎及5、6椎，與腰椎第4、5椎椎間盤突出，嚴重壓迫脊髓，因長期臥病，體能較差，麻醉恐提高風險，術前經心肺功能評估，確認病人身體狀況，才進行椎間盤切除手術。

李西蒙術後隔天就能順利坐起，三天後腿、手臂等各方面都有力氣，第五天已能下床緩慢行走，讓家屬相當開心。

陳金城表示，俗稱骨刺的椎間盤突出，初期時可藉由藥物、復健緩和治療，但若是痠、麻、痛等症狀持續出現，就應盡快找專科醫師進一步檢查，才能避免椎間盤突出壓迫太久造成神經缺損，甚至導致四肢癱瘓，即使還能手術，復原的機會也較小。

大陸哈爾濱80歲國寶級畫家李西蒙，作品曾獲得世界華人一等獎，日前至嘉義縣大林慈濟醫院求醫。圖／大林慈濟醫院提供
大陸哈爾濱80歲國寶級畫家李西蒙，作品曾獲得世界華人一等獎，日前至嘉義縣大林慈濟醫院求醫。圖／大林慈濟醫院提供
大陸哈爾濱80歲國寶級畫家李西蒙至嘉義縣大林慈濟醫院求醫後，順利恢復健康，日前贈送花卉圖表示感謝。圖／大林慈濟醫院提供
大陸哈爾濱80歲國寶級畫家李西蒙至嘉義縣大林慈濟醫院求醫後，順利恢復健康，日前贈送花卉圖表示感謝。圖／大林慈濟醫院提供
大陸哈爾濱80歲國寶級畫家李西蒙日前因椎間盤突出等症狀，至嘉義縣大林慈濟醫院求醫。圖／大林慈濟醫院提供
大陸哈爾濱80歲國寶級畫家李西蒙日前因椎間盤突出等症狀，至嘉義縣大林慈濟醫院求醫。圖／大林慈濟醫院提供

手術 腦中風 椎間盤突出

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