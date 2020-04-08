台南公務員即日起上班戴口罩 民眾10日起洽公未戴禁入

新冠肺炎疫情持續升溫，台南市政府今天宣布，即日起在永華、民治市政中心上班的公務人員上班一律要配戴口罩，洽公民眾則從10日起須配戴口罩，未配戴者將無法進入府內。

台南市政府秘書處指出，隨著疫情擴大，基於整體防疫需求，市府今天開始要求公務人員上班一律要戴口罩；目前進入市府的民眾須量體溫、噴酒精並採實名登記，為了確保公務正常運作，同時保障市府員工及入府洽公民眾的健康，本月10日起防疫再升級，洽公民眾進入市政府都必須戴口罩，否則無法進入。

台南市長黃偉哲表示，疫情緊張，特別是清明連假後的疫情發展更值得關切，請大家務必保持個人手部衛生，與他人保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交安全距離。他也呼籲，洽公民眾務必攜帶相關身分證明文件，並接受量體溫、戴口罩，防疫期間也可多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，維護自身與他人健康。