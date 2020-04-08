台南72歲老藥師不辭辛勞包尿布賣口罩 黃偉哲前往慰問

台南市長黃偉哲今天化身為外送員，帶著新鮮食材，前往中西區民生路上的千代藥局，拜訪72歲老藥師陳盈舟，感謝全市近600家健保藥局不辭辛苦，協助防疫，也提醒老藥師要多照顧自己的身體。

陳盈舟因為之前曾經手術，平常都要包著尿布，但不影響他的熱心，每天從早忙到晚賣口罩，最近有些老藥師因為長期賣口罩體力不支而退出，但他反而要求增量加賣，「包著尿布賣口罩」在媒體曝光後，讓很多人感動。

黃偉哲上午從本淵寮公有零售市場帶著新鮮食材前往千代藥局，慰勞陳盈舟，黃偉哲表示，社區藥局平時就是民眾「用藥安全把關的好厝邊」，陳藥師年屆古稀又罹病在身，在武漢肺炎疫情正熾的時期，不選擇養老避災，反而更熱忱投入口罩配售，犧牲奉獻的精神，尤其令人感佩。

黃偉哲呼籲市民朋友，近來疫情嚴峻，民眾持慢性病連續處方箋就近在社區健保藥局領藥，除可獲得藥事人員的專業服務，減少舟車勞頓，更可避免出入醫療院所，降低感染風險。防疫期間，注意勤洗手、避免觸摸眼口鼻，保持適當社交距離，搭乘大眾交通工具及出入醫療院所請配戴口罩，持續注意個人衛生，一同對抗武漢肺炎。