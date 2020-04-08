台南3景點列國家級警報 市府加強消毒

中央流行疫情指揮中心在4日針對11處景點發布國家級警報，台南市有3個景點被列入，市府近日接獲一些不實傳言，除了聲明澄清，並已完成各景區與交通節點消毒，盼民眾安心。

中央流行疫情指揮中心因應清明連續假期各大景點湧現出遊人潮，於4日發布國家級警報，提醒在11處景點的民眾要保持社交距離。台南的關子嶺、虎頭埤及烏山頭風景區（含園區內湖境度假會館）被列入。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧今天表示，這3個風景區屬開放式的戶外型開闊景點，連假前兩天每日進出人次約2000至3500人。為使民眾放心，市府環保局已於5日完成各景區與交通節點消毒工作。

郭貞慧表示，國家級警報是善意提醒大家，連假期間進出人多的風景區要保持社交距離及戴口罩，請景區業者及民眾配合防疫勿慌張。但連假後，有部分企業及學校要求到過這11處景點的民眾，應居家辦公或暫緩上學。觀旅局接獲民眾來電詢問這些景區是否等同列為疫區，或有確診病例等不實傳言，必須向外界聲明絕無此事。

台南市觀旅局指出，關子嶺地區的業者反映，在國家級警報過後遊客驟減，連家中於外縣市就讀的學童，因家住關子嶺地區也被要求居家隔離，暫勿上學，種種後座力讓業者感到錯愕、無力。位於烏山頭風景區的湖境會館更因遊客擔心要居家辦公而全數退訂，已於昨天起停止營運4天。

觀光旅遊局指出，關子嶺、虎頭埤及烏山頭風景區均屬占地100公頃以上的戶外踏青景點。各景區業者在防疫第一的原則下，皆遵循中央防疫政策，在入口處量測體溫、提供消毒酒精；烏山頭與虎頭埤風景區入園要戴口罩，業者們希望大家齊心抗疫的同時，不要以貼標籤的方式看待景區及業者，讓大家能一起度過抗疫這一戰。