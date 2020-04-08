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宅在家不出門 小心室內也有空氣汙染

聯合報 / 記者李承穎 ／嘉義市即時報導
嘉義市環保局指出，室內也有空氣汙染，即日起提供市民申請到府診斷室內空氣品質。圖／嘉義市府提供
嘉義市環保局指出，室內也有空氣汙染，即日起提供市民申請到府診斷室內空氣品質。圖／嘉義市府提供

新冠肺炎延燒，許多人會「宅在家」不出門，嘉義市環保局指出，室內也有空氣汙染，包括使用劣質建材、清潔用品所產生的甲醛及揮發性有害氣體，以及未清理更換的冷氣機及空氣清淨機濾網釋放出的病菌，都影響健康，即日起提供市民申請到府診斷室內空氣品質

環保局指出，每人每天約有9成時間待在室內，室內空氣品質對身體健康影響最為直接，建議每天至少開啟門窗通風換氣至少30分鐘以上，讓室內髒空氣可以透過通風換氣排除。

要慎選室內裝修建材，優先選用低甲醛及低揮發性有害氣體綠建材標章產品，裝潢後應增加室內通風時間，讓裝潢過程中逸散的有害氣體排除。使用冷氣及空氣清淨機，應定期清洗或更換濾網，以避免附著的病菌於使用過程中再次釋放到空氣中。

因應防疫需求，多有民眾使用次氯酸噴霧器進行消毒，但由於次氯酸液對呼吸道及黏膜具有一定刺激性，因此建議在使用過程中，避免於室內人員活動過程中直接噴灑，才能發揮良好消毒目的，並保障身體健康。

嘉義市環保局指出，為讓民眾瞭解所處室內環境空氣品質，4月1日起至10月31日止提供100個名額供市民申請室內空氣品質到府診斷，服務類別包含住家、辦公室及店家，有興趣民眾趕緊來報名。另配合嘉義市長照中心，為「失能及敏感性族群」到府協助診斷居家室內空氣品質。

活動報名方式可上「嘉義市室內空氣品質資訊網」登記申請，或致電（05）2251775轉206、（05）2220529。

嘉義市環保局指出，室內也有空氣汙染，即日起提供市民申請到府診斷室內空氣品質。圖／嘉義市府提供
嘉義市環保局指出，室內也有空氣汙染，即日起提供市民申請到府診斷室內空氣品質。圖／嘉義市府提供

空氣品質 嘉義 甲醛

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