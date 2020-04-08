「國家級警報」風景區遭貼疫情標籤 南市府急「消毒」

中央流行疫情指揮中心在4月4日發布「國家級警報」，提醒全台11處景點的民眾要保持社交距離，其中台南市關子嶺、虎頭埤、烏山頭風景區都被點名，甚至有民眾去電詢問是不是等同列為疫區，台南市政府今天發聲明澄清，表示已在清明連假最後一天完成消毒，且各景區的住宿會館、入園數都因此嚴重受影響，呼籲大家不要貼上疫情標籤，也請大家安心。

中央流行疫情指揮中心因應清明連續假期各大景點湧現出遊人潮，4月4日發布「國家級警報」，提醒在11處景點的民眾要保持社交距離，此警報一發，引發大家關切及各方論戰。台南市長黃偉哲表示，台南關子嶺、虎頭埤及烏山頭風景區（含園區內湖境度假會館）都被點名，雖然各景區都屬開放式的戶外型開闊景點，連假前2日每天進出人次約僅2000至3500人，環保局也在連假最後一天完成各景區與交通節點消毒工作，請大家安心。

觀光旅遊局長郭貞慧說，該警報一發布後，市府即詢問中央指揮中心，用意是在「提醒」大家連假期間進出人多的風景區要保持社交距離及戴口罩，請景區業者及民眾配合防疫不要慌張。

不過，郭貞慧說，許多公司企業或學校在連假過後，要求有這11處景點旅遊史的民眾應居家辦公或暫緩上學，就有民眾致電詢問這些景區是否等同列為疫區或者有確診病例等，「這是子虛烏有的傳言，絕無此事」。

關子嶺的溫泉飯店業者表示，關子嶺範圍大，在國家級警報後整體風景區遊客驟減，連家裡在外縣市就讀的學童，因家住關子嶺地區也被要求居家檢疫，暫時不要去學校，種種後座力讓業者感到相當錯愕無力。

烏山頭風景區內的湖境會館則有遊客擔心要居家辦公而全數退訂，從4月7日起停止營運4天。虎頭埤風景區表示，連假後第一天僅有400多人入園，目前各企業公司學校要求去過國家級警報景點須居家辦公後，已可預期後續入園人數會更低。

觀旅局表示，關子嶺、虎頭埤及烏山頭風景區都屬占地100公頃以上的戶外踏青景點，是防疫期間可讓民眾戶外散心的地點，各景區都有遵循疫情指揮中心的防疫政策，包括量體溫、提供酒精、注意分流、入園戴口罩，希望大家齊心抗疫，不要以貼標籤的方式看待景區及業者。