新冠肺炎防疫減少接觸 雲林戶政推12項方式繳納規費

為讓民眾有更便利繳費方式，雲林縣各戶政事務所自即日起引用中華電信多元支付機，提供更多元方式繳納規費，除原先悠遊卡，還可接受信用卡、LINE Pay、街口支付等提供12種方式繳納規費。

雲林縣長張麗善說，因應無現金時代，民眾繳費可多利用電子支付，不僅出外不用帶現金，現在新冠肺炎疫情嚴峻，減少接觸機會，繳費零接觸增進防疫效果。

她表示，最早只有臨櫃、悠遊卡繳費，現在支援信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、台灣Pay、LINE Pay、街口支付，未來待電子票證廠商系統開發完成後，將加入一卡通、icash2.0等不同電子票證支付。

縣府民政處長張政國指出，雲林縣戶政事務所民國105年開始推動悠遊卡繳納戶政規費，原電子收費比率不到1%，至今使用率約占戶政規費10%，顯見民眾逐漸改變付費習慣，本次推出升級版電子支付，不僅增加民眾繳費便利性，也減少機關找零或收受偽鈔等風險。