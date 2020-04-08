新冠肺炎防疫減少接觸 雲林戶政推12項方式繳納規費
為讓民眾有更便利繳費方式，雲林縣各戶政事務所自即日起引用中華電信多元支付機，提供更多元方式繳納規費，除原先悠遊卡，還可接受信用卡、LINE Pay、街口支付等提供12種方式繳納規費。
雲林縣長張麗善說，因應無現金時代，民眾繳費可多利用電子支付，不僅出外不用帶現金，現在新冠肺炎疫情嚴峻，減少接觸機會，繳費零接觸增進防疫效果。
她表示，最早只有臨櫃、悠遊卡繳費，現在支援信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、台灣Pay、LINE Pay、街口支付，未來待電子票證廠商系統開發完成後，將加入一卡通、icash2.0等不同電子票證支付。
縣府民政處長張政國指出，雲林縣戶政事務所民國105年開始推動悠遊卡繳納戶政規費，原電子收費比率不到1%，至今使用率約占戶政規費10%，顯見民眾逐漸改變付費習慣，本次推出升級版電子支付，不僅增加民眾繳費便利性，也減少機關找零或收受偽鈔等風險。
張麗善也提到，縣府去年7月開始推動使用手機「嗶嗶繳」APP，民眾在家也能繳地方稅、繳規費、罰鍰及國中小學雜費，縣內也有110家店家導入無現金的多元支付POS機，預計年底前地政事務所規費及衛生所掛號費部分也將全面導入無現金多元支付系統。
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