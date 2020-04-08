國家級警報後景點「慘西西」業者苦笑「順時中」說了算
清明連續假期人潮湧入各大景點，中央流行疫情指揮中心因應4月4日發布「國家級警報」，提醒在11處景點的民眾要保持社交距離，台南市4景點列入，警報一發，業者都慘西西，嘉南農田水利會經營的烏山頭水庫入園數銳減到百人，委外的湖境度假會館慘被退訂一空，業者宣布休業4天進行消毒，本來員工已快要放無薪假，好不容易有生意上門，警報一發全部打回零，烏山頭水庫也認為，連假前也在宣導到空曠地方散心，政策突然急轉彎，但防疫最大只能「順時中」，苦水只能自己往肚子吞。
烏山頭水庫因幅員遼闊，加上前一陣子南洋櫻盛開，風管處在過年後疫情開始發生，就以門票半價及免收停車費，讓無法出國的遊客，能夠到戶外來散心也曬曬太陽增強抵抗力，清明節連假遊客最多是4月3日達到 5700人，4月4日是3900人，中央發布國家級警報後，4月5日剩1800人，連假後銳減到每天只剩100多人。
烏山頭水庫風管處無奈說，4月4日中午發布「國家級警報」後，他配合警方到園區內宣導保持「社交距離」，警方私下都認為很空曠，沒有人擠人，怎麼會被列入「國家級警報」景點，園方也感到冤枉但也苦笑說，套句現在流行用語中央疫情指揮中心「順時中」說了算。
台南市觀旅局表示，台南計有關子嶺、虎頭埤及烏山頭風景區（含園區內湖境度假會館）獲點名，雖然各該景區均屬開放式的戶外型開闊景點，連假前二日每日進出人次約僅2000至3500人，為讓民眾放心，環保局已在連假最後一日完成各景區與交通節點消毒工作，請大家安心。
觀旅局強調，在防疫第一的原則下，已遵循疫情指揮中心的防疫政策，在入口處量體溫，也放置酒精供民眾使用，請民眾做好自主健康管理及注意分流，減少群聚，保持社交距離及要求戴口罩（烏山頭風景區、虎頭埤風景區民眾入園皆須戴口罩），業者們除共同期許疫情儘速獲控制及結束，也真心希望大家齊心抗疫的同時，不要以貼標籤的方式看待景區及業者，讓大家能一起度過抗疫這一戰。
觀旅局強調，許多民眾在連假後經公司企業或學校要求具各該11處景點旅遊史的民眾應居家辦公或暫緩上學後，有民眾來電詢問各該景區是否等同列為疫區，或者有確診病例等子虛烏有的傳言，而顯人心惶惶，故特別聲明絕無此事。
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