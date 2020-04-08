快訊

評／立委報案優先受理？警方為民代量身訂做的「特權流程」

快篩15分即知！國衛院、國防醫學院開發新冠肺炎快篩雛形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光漁筏非大眾運輸業未配口罩 民眾憂心成為防疫缺口

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
東石漁港觀光漁筏載散客出海，遊客登船前由工作人員噴酒精消毒，遊客及船上工作人員都自備口罩戴上。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供
東石漁港觀光漁筏載散客出海，遊客登船前由工作人員噴酒精消毒，遊客及船上工作人員都自備口罩戴上。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供

新冠肺炎疫情延燒，國內確診不斷增加，為防社區感染，搭乘大眾運輸及計程車都要戴口罩，嘉義縣政府員工上班及學校師生上學，也從今天起都要戴口罩，但沿海19艘觀光漁筏未納入大眾運輸管理，業者未配售口罩，民眾憂心成為防疫缺口。

東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏登洲觀光，受新冠肺炎衝擊，19艘合法漁筏幾乎停擺，觀光漁筏依法繳營業稅、娛樂稅，無法比照旅宿業紓困，也未納入交通大眾運輸業管理。

布袋商港1日復航布袋通往澎湖的客輪，與台鐵、高鐵、客運都是交通大眾運輸業，中央疫情指揮中心要求乘客搭乘都須量體溫戴口罩，但觀光漁筏卻未納入大眾運輸管理，民眾憂心成為防疫缺口 。

「我們自備防疫措施」日前清明連假，部分東石漁港觀光漁筏載散客出海，遊客登船前由工作人員噴酒精消毒，遊客及船上工作人員都自備口罩戴上，業者說，現在幾乎沒有團客，漁筏並非密閉空間，漁筏開動吹海風，但遊客發現觀光漁筏載客難落實社交距離。

觀光漁筏業組成嘉義縣海上旅遊觀光發展協會，上個月向縣府陳情要求紓困，減免娛樂稅，縣府答應減免娛樂稅，但對紓困、比照交通運輸業配售口罩，因屬中央權責，縣 府難協助解決，業者也得排隊買口罩備用，協會希望儘快統一配售口罩給觀光漁筏業者。

東石漁港觀光漁筏載散客出海，遊客登船前由工作人員噴酒精消毒，遊客及船上工作人員都自備口罩戴上。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供
東石漁港觀光漁筏載散客出海，遊客登船前由工作人員噴酒精消毒，遊客及船上工作人員都自備口罩戴上。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供

口罩 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

蘇格蘭台灣協會 捐贈第一線人員3千片口罩

防疫順時中 故宮南院創意防疫「四中五步」宣傳引話題

疫情中見愛心 紐約僑界向醫院捐口罩便當

買嘸口罩的孩子們

相關新聞

國家級警報後景點「慘西西」業者苦笑「順時中」說了算

清明連續假期人潮湧入各大景點，中央流行疫情指揮中心因應4月4日發布「國家級警報」，提醒在11處景點的民眾要保持社交距離，...

關子嶺等風景區國家級警報？南市：已消毒勿貼疫情標籤

中央流行疫情指揮中心本月4日發布「國家級警報」，提醒，清明連假全台11處警示地區，台南市關子嶺、烏山頭、虎頭埤風景區也在...

觀光漁筏非大眾運輸業未配口罩 民眾憂心成為防疫缺口

新冠肺炎疫情延燒，國內確診不斷增加，為防社區感染，搭乘大眾運輸及計程車都要戴口罩，嘉義縣政府員工上班及學校師生上學，也從...

鳳梨王子回母校 祈學弟妹旺來

有鳳梨王子稱號的台南一中校友楊宇帆，昨天回母校，請高三學弟妹吃鳳梨，他勉勵學弟妹把握高中、大學，好好讀書，充實自己，也為進入大學入學申請第二階段，以及準備參加指考的學弟妹祈福，能夠好運旺旺來。

舊虎尾溪整治2.2億 雲縣府盼補助

雲林縣虎尾和土庫兩鎮交界的舊虎尾溪大排逢雨必淹，縣長張麗善昨天率水利處現勘，對於渠寬及護岸高度不足以及嚴重淤積問題，計畫向中央爭取包括用地徵收的整治經費達2.2億元，依輕重緩急整治。

避免群聚感染 嘉市警暫停常訓

嘉義市員警向本報投訴，警方的常年訓練在疫情期間仍持續，超過50人在密閉空間內長達1到2小時，讓人憂心會有群聚感染，嘉義市警局昨天指出，考量疫情逐漸嚴峻，今天起暫停常訓，待疫情結束後，再研議擇期恢復。

黃偉哲：疫情若失守 51連假恐取消

清明連假期間，台南市4處景點遭發布國家警報，黃偉哲表示，若4月10日過後本土案例增加，下一步就要超前部署，可能5月1日勞動節連假就要取消，夜市和賣場先管制人流，若大家沒做好就會更嚴格，最後就是封城。

台南61救護車 將配12導程心電圖機

本報日前報導台南市消防局的12導程心電圖機，全市還缺乏43台，獲得企業界回響捐贈46台，台南市昨天舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受，未來全市61部救護車都會配置，搶救到院前急性心肌梗塞病患，縮短黃金搶救時間。

大陸購買力仍未恢復 謝龍介：就怕鳳梨價崩

受到新冠肺炎疫情影響，大陸市場未開，去年賣的嚇嚇叫的鳳梨出貨量大減，國民黨台南市黨部主委謝龍介說，目前外銷價格1公斤20...

位於國家級警報景點內 阿里山香林國小提高防疫規格

中央流行疫情指揮中心日前宣布，清明連假期間去過11個國家級警報景點，包含嘉義縣阿里山森林遊樂區，並請有新冠肺炎症狀學生及...

自我照護能力低的慢飛天使 染疫怎麼辦？雲林建立SOP

自我照護能力低的慢飛天使，不但自我發現染疫的能力不足，更容易出現群聚風險，一旦出現群聚發燒或咳嗽疫情症狀時，怎麼辦？雲林...

嘉義「聯合國」便當店 店如其名有來自各地的美食

嘉義市吳鳳路上有間「聯合國異國風味料理」，店如其名，正是由一群來自各國的新住民媽媽們負責經營，店內供應湖南、泰國及越南等...

熱門新聞

機師空姐多回台接觸人多 蘆竹居家隔離人數飆高

新北突破400萬人口抽淡水套房 幸運女市民近日完成交屋

影／基隆增3確診 林右昌：境外移入1對夫妻居家檢疫後確診

台中3大自行車道連假破20萬人 未列入11大「警」點

感動變感慨！防疫衝擊恆春 她發千字文引千人共鳴

影／被譏在墓園對先人防疫宣導 竹崎警：角度問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。