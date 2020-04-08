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觀光漁筏非大眾運輸業未配口罩 民眾憂心成為防疫缺口
新冠肺炎疫情延燒，國內確診不斷增加，為防社區感染，搭乘大眾運輸及計程車都要戴口罩，嘉義縣政府員工上班及學校師生上學，也從今天起都要戴口罩，但沿海19艘觀光漁筏未納入大眾運輸管理，業者未配售口罩，民眾憂心成為防疫缺口。
東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏登洲觀光，受新冠肺炎衝擊，19艘合法漁筏幾乎停擺，觀光漁筏依法繳營業稅、娛樂稅，無法比照旅宿業紓困，也未納入交通大眾運輸業管理。
布袋商港1日復航布袋通往澎湖的客輪，與台鐵、高鐵、客運都是交通大眾運輸業，中央疫情指揮中心要求乘客搭乘都須量體溫戴口罩，但觀光漁筏卻未納入大眾運輸管理，民眾憂心成為防疫缺口 。
「我們自備防疫措施」日前清明連假，部分東石漁港觀光漁筏載散客出海，遊客登船前由工作人員噴酒精消毒，遊客及船上工作人員都自備口罩戴上，業者說，現在幾乎沒有團客，漁筏並非密閉空間，漁筏開動吹海風，但遊客發現觀光漁筏載客難落實社交距離。
觀光漁筏業組成嘉義縣海上旅遊觀光發展協會，上個月向縣府陳情要求紓困，減免娛樂稅，縣府答應減免娛樂稅，但對紓困、比照交通運輸業配售口罩，因屬中央權責，縣 府難協助解決，業者也得排隊買口罩備用，協會希望儘快統一配售口罩給觀光漁筏業者。
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