觀光漁筏非大眾運輸業未配口罩 民眾憂心成為防疫缺口

新冠肺炎疫情延燒，國內確診不斷增加，為防社區感染，搭乘大眾運輸及計程車都要戴口罩，嘉義縣政府員工上班及學校師生上學，也從今天起都要戴口罩，但沿海19艘觀光漁筏未納入大眾運輸管理，業者未配售口罩，民眾憂心成為防疫缺口。

東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏登洲觀光，受新冠肺炎衝擊，19艘合法漁筏幾乎停擺，觀光漁筏依法繳營業稅、娛樂稅，無法比照旅宿業紓困，也未納入交通大眾運輸業管理。

布袋商港1日復航布袋通往澎湖的客輪，與台鐵、高鐵、客運都是交通大眾運輸業，中央疫情指揮中心要求乘客搭乘都須量體溫戴口罩，但觀光漁筏卻未納入大眾運輸管理，民眾憂心成為防疫缺口 。

「我們自備防疫措施」日前清明連假，部分東石漁港觀光漁筏載散客出海，遊客登船前由工作人員噴酒精消毒，遊客及船上工作人員都自備口罩戴上，業者說，現在幾乎沒有團客，漁筏並非密閉空間，漁筏開動吹海風，但遊客發現觀光漁筏載客難落實社交距離。