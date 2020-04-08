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關子嶺等風景區國家級警報？南市：已消毒勿貼疫情標籤

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
關子嶺等風景區已全面消毒，台南市政府呼籲外界勿貼疫情標籤。記者謝進盛／翻攝
關子嶺等風景區已全面消毒，台南市政府呼籲外界勿貼疫情標籤。記者謝進盛／翻攝

中央流行疫情指揮中心本月4日發布「國家級警報」，提醒，清明連假全台11處警示地區，台南市關子嶺、烏山頭、虎頭埤風景區也在名單內，引起地方物議。台南市政府觀旅局上午重申，除與實情有落差，已全面完成消毒，呼籲外界勿貼疫情標籤。

台南市長黃偉哲表示，關子嶺、虎頭埤、烏山頭風景區(含園區內湖境度假會館)這次遭點名，雖然各該景區均屬開放式戶外型開闊景點，連假前二日每天進出人次約僅2千至3千500人，為讓民眾放心，環保局已於連假最後一日(4月5日)完成各景區消毒工作，請外界放心。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，國家級警報意在善意提醒大家連假期間進出人多風景區要保持社交距離及戴口罩，請景區業者及民眾配合防疫勿慌張。

惟防疫當前，許多民眾接獲該訊息，連假後經公司企業或學校要求具各該11處景點旅遊史，民眾應居家辦公或暫緩上學後，觀旅局特別聲明，上述關子嶺等區域絕非疫區。

關子嶺溫泉飯店業者表示，關子嶺範圍大，包含半山腰仙草埔的桶仔雞美食街、大仙寺、碧雲寺、水火同源、溫泉區，還有大凍山等登山步道，在國家級警報過後整體風景區遊客驟減、連假後唱空城外，連家中於外縣市就讀的學童，因家住關子嶺地區也被要求居家隔離，暫勿上學，讓業者感到錯愕無力。

而烏山頭風景區內湖境會館，更因遊客擔心要居家辦公而全數退訂，自4月7日起停止營運4天。至於虎頭埤風景區則表示，連假後第一天僅有400多人入園，目前在各企業公司學校要求去過國家級警報景點須居家辦公後，後續入園人數只會更低。

連假 虎頭埤 疫情

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