黑面琵鷺T94今野放 王徵吉：起飛後折返「道別」很感動

知名黑面琵鷺保育人士王徵吉今年3月22日在台南七股頂山保護區與西寮之間的魚塭土堤上，發現一隻受傷的黑面琵鷺（編號T94），搶救後送到慈愛醫院救治順利康復，今天下午4點回到原地野放，王徵吉說，T94從籠子走出來時有點依依不捨，停了一下才起飛，一開始飛很遠但又折回來，好像說再見後才離開，看了很感動。

王徵吉表示，現在正是黑面琵鷺北返季節，避免T94延誤返回韓國繁殖地交配生下一代，今天下午4點天氣不錯，帶回到發現的頂山野放，在眾人的祝福中，T94原地走了一會兒後，才振翅起飛，但飛很遠後又折返回來，似乎依依不捨地跟眾人道別。

王徵吉說，今年來的黑面琵鷺有2千多隻，也多數都北返了，很健康，繁殖羽也長得很漂亮，這一季的黑面琵鷺來得很多也很好。

台南市農業局森保科長楊錦樹表示，T94被發現時是受傷無法站立，經慈愛醫院獸醫師搶救後，康復情況很好，也長出漂亮的繁殖羽，今天野放時，也順利起飛去尋找同伴，接著就會北返繁殖地。