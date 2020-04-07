嘉義縣各機關學校 縣府：4月底前全面戴口罩

清明假期台灣人口大量流動，嘉義縣政府為防止武漢肺疫情擴散，今天召開防疫應變會議，決定從4月8日到4月30日，各機關、幼兒園、縣屬學校全面戴口罩上班、上課。

中央流行疫情指揮中心估算，清明連假曾到11處熱門景點且待超過15分鐘者約150萬人次，希望到11個景點的民眾嚴格自主健康管理，盡量避免外出，外出戴口罩，有症狀不要上班、上課。

嘉義縣政府指出，這11熱門景點包括嘉義縣的阿里山、嘉義市文化路、台南市關子嶺、雲林北港朝天宮，都是嘉義縣民眾常去的地方，而且清明假期台灣人口大量流動，民眾來嘉義旅遊或返鄉祭祖，易存在感染風險。

因此，嘉義縣政府今天召開第10次防疫應變會議，與會人員討論決議，從4月8日到4月30日，各機關、幼兒園、縣屬學校全面戴口罩上班、上課。

縣長翁章梁表示，4月底前縣府及所屬機關員工、學校、幼兒園師生皆需戴口罩上班、上課，避免無症狀者或病毒潛伏期，造成社區防疫破口，但不限口罩種類，醫療用口罩、布口罩等皆可配戴，待4月底後，將視疫情狀況再做調整。

翁章梁說，公部門人力為防疫主要部隊，掌握防疫資源與公權力是最重要的防疫戰力，防疫更應採高規格防護，不容損傷防疫功能與戰力。

縣府指出，明天起至縣府洽公的民眾，尚沒有強制戴口罩，但仍維持進入辦公大樓前需量體溫、以酒精消毒手部。