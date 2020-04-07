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台南市安定區長李佳隆酒駕公務車肇事 遭降調查辦
台南市政府民政局長顏振標下午表示，安定區區長李佳隆酒後駕駛公務車輛肇事，市長黃偉哲獲悉後甚表震怒，已先將李調任非主管職，涉及酒駕公共危險罪嫌部分市警局調查偵辦，另會在調查完整後，依公務員懲戒法移付懲戒。
安定區區長李佳隆4月6日傍晩駕駛公務車於永康區中山南路，與黃姓女駕駛機車擦撞，永康分局永信派出所獲報派員前往處理，酒精測試濃度達0.16mg/l，警方依涉公共危險罪嫌送辦。
黃偉哲表示，酒駕悲劇一再上演，為遏止酒駕，政府已制定加重酒駕處罰規定並已開始實行，然而仍有人心存僥倖，以身試法，酒駕如果造成交通事故，往往非常嚴重，每次道安會報及相關場合，他一再重申，為了你我安全，呼籲大家酒後不開車，尤其公教人員更應以身做則。
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