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光華多媒體設計科主題展 用劇場行銷名畫

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市光華高中多媒體設計科師生結合文學、設計、美術等課程，將世界名畫融入文學。記者鄭惠仁／攝影
台南市光華高中多媒體設計科師生結合文學、設計、美術等課程，將世界名畫融入文學。記者鄭惠仁／攝影

台南市光華高中多媒體設計科師生結合文學、設計、美術等課程，將世界名畫融入文學，也將書籍文本製成小劇場，透過創意思考、執行製作、合作學習、表達藝術美感能力，展現閱讀素養和美感教育的學習成果。

光華多媒體設計科有兩班，其中多一仁以「明話-名畫」作品展，嘗試讓世界名畫以各種媒材運用，來呈現立體且生動的實作。學生莊諺旼就引用長歌行漢樂府中的「陽春布德澤，萬物生光輝」來呼應印象派秀拉的「大碗島的星期天下午」，期許同學們珍惜時光、把握當下。楊宗頤則以李白「行路難」中的「乘風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」來呼應葛飾北齋浮世繪的「神奈川沖浪裏」，鼓勵同學坦然面對重重關卡，活出自己的精彩。

另一班是動漫國際特色班，多一義學生以「畫書魂」為特色主題，以漫畫文本為主，透過不同面向的創意表現及對材料的運用，將書中場景角色繪製為小劇場，讓作品不侷限於單純平面繪製，反而是立體呈現。學生林湘穎、許芷瑄、蔡宛芊、盧依靜以「你們男生打遊戲好厲害哦」小說為範本，將書中經典咖啡屋透過想像呈現在觀眾面前。

除手作外，各組並運用口語表達，來陳述經過閱讀之後的感動和設計劇場的理念，是整個展場的壓軸。多媒體設計科主任許馨尹說，透過閱讀融入設計執行製作的理念，不但具有人文素養，也使得作品更貼近地氣。而口語表達的訓練，則是讓學生故事行銷來貼近人心，創造平凡中的美好風景。

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