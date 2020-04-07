大陸購買力仍未恢復 謝龍介：就怕鳳梨價崩

受到新冠肺炎疫情影響，大陸市場未開，去年賣的嚇嚇叫的鳳梨出貨量大減，國民黨台南市黨部主委謝龍介說，目前外銷價格1公斤20元，約1台斤12元，因市場萎縮，貿易商也沒賺。有些貿易商、通路商忍痛進貨，是為了搶市占率，寄望明年能賺回來。

謝龍介說，2017年鳳梨在盛產季節時大跌，去年打開銷往大陸的通路，南部鳳梨農都賣鳳梨賣到笑咪咪，1公斤價格維持在30多元到40元，連帶也穩定國內市場價格。受此影響，不少農民都增加種植量，希望今年能賣個好價錢。

孰料卻發生新冠肺炎疫情，好不容易現在有些城市已解除疫情，恢復熱鬧，而台灣鳳梨也將進入盛產期，農友無不希望能繼去年銷陸的榮景。但與通路商、貿易商聯絡，情況不如預期，大陸蔬果市場買氣仍不佳，因消費者的購買力不夠，通路商都減少進貨量。

以目前外銷大陸價格來看，1公斤約20元，對於貿易商來說算是虧本的，但又不能不進貨，因為通路商要搶市占率，若不搶就會被其他業者取代，因此用較小進貨量的小虧方式，希望搶住市場，期待明年賺多一點。受此影響，目前國內金鑽鳳梨價格也不如去年同期，昨天台北行口平均價格約20.5元，但去年同一天是23元。

關廟鳳梨王子楊宇帆表示，他種植的鳳梨有多數外銷大陸，受到疫情影響，也很擔心通路商是否仍能維持去年的量，若不能如願，就怕國內量多，價格會有影響。