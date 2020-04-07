位於國家級警報景點內 阿里山香林國小提高防疫規格

中央流行疫情指揮中心日前宣布，清明連假期間去過11個國家級警報景點，包含嘉義縣阿里山森林遊樂區，並請有新冠肺炎症狀學生及公務員，積極進行自主健康管理，位於遊樂區內的阿里山香林國小表示，學校大門於連假期間緊閉，開學後也進行大消毒並拉高師生防疫規格，家長可放心。

清明連假後，為防止師生染疫，校方將防疫規格拉高為14天，請師生上課期間戴口罩，室內戶外只要師生會接觸到的地方，更是每天進行大消毒，教室以外的空間也會請工友、志工加強。

香林國小校長黃瀅嘉表示，清明連假期間學生雖住在山上，但與遊客會抵達的地方有區隔，經調查，學生連假期間都待在家中，學校同仁也沒有上山，學校呈現放空城狀態。

黃瀅嘉表示，疫情爆發後，無論師生、外賓進入校園前都須量體溫，學校每天至少進行1次消毒、清潔作業，因此即使阿里山森林遊樂區有大量遊客潮，校內也不太會受影響。