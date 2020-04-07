郭國文爭列入大南方計畫 串聯麻豆等工業區為南科衛星

立法委員郭國文今天邀集行政院、市府地政局、經發局，與陳秋宏議員蔡蘇秋金議員、地方里長等地方人士關心麻豆工業區重畫工程進度，預計明年8月完工招商，也將爭取包含麻豆工業區等南科周遭工業區成為南科衛星基地， 納入大南方計畫，讓南科蛋黃區的效應更加擴大。

郭國文表示，從新冠肺炎防疫經驗，有必須超前部署，因此提前構思打通南科對外便捷之交通物流網、先進運輸系統，以及需事先規畫推動南科鄰近的工業區成為南科之衛星工業區，包含山上工業區、新吉工業區、七股工業區以及永康科工區等，以及今日會勘即將於明年初完成重劃工程的麻豆工業區，以整體串連帶動南科蛋黃區效應。

對麻豆工業區重畫工程進度，市府地政局表示，麻豆工業區是第一個以市地重畫方式開闢區內公共設施的工業區，預計明年8月完工後可提供約90公頃之工業可建築土地，引進200家廠商進駐，目前進度已完成58%。

經發局副局長蕭富仁指出，除了麻豆工業區外，鄰近還有已開發之新吉工業區、將開發之七股工業區等，未來都是市府推動可解決企業缺地問題；另市府為爭取大南方計畫經費，以台南5大產業發展聚落及招商引資，其中包括發展南科的衛星工業區，推出20計畫案，包括租稅優惠、獎勵投資抵減、優惠貸款等增加廠商投資進駐意願，由研考會彙整提報中央。

與會的行政院參議姚辰安則表示，大南方計畫是一個區域發展計畫，為的是解決長期南北發展不均的問題，除了以聚落為核心之產業發展外，更重要的是能留住人才，打造適合長住的生活機能，甚至包含農業與觀光都需一併考量；南科周遭目前的發展方向，確實適合大南方計畫的概念，但因為計畫目前在院內仍在盤點中，完成之後會公布相關細節，行政院會提供一個平台來與地方交流來協力推動。