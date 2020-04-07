獲企業界捐贈 台南消防隊救護車添搶救利器

台南市在民國107年7月起於消防單位配置12導程心電圖系統，用以搶救急性心肌梗塞患者，最近再獲企業界聯合捐贈46台心電圖機，今天由台南市長黃偉哲代表受贈，讓消防分隊全面配置。

捐贈儀式下午在台南市政府消防局民治辦公室舉行，46台12導程心電圖機到位後，全台南市的61個消防分隊將全數配置，提升救護能量。

台南市消防局指出，自107年7月開始與急救責任醫院推動到院前12導程心電圖系統。在救護車上設置心電圖機，並與衛生局、急救責任醫院攜手合作，針對有胸痛、胸悶或冒冷汗、喘、噁心、嘔吐症狀者，經當事人同意後，在現場藉由消防局救護人員執行12導程心電圖檢查，並透過機器或心電圖小組判讀，將急性胸痛病人送往具心導管室的急救責任醫院。

台南市消防局指出，至今年2月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖，共搶救44條寶貴的生命。縮短病患到院後檢查時間，大幅提升急性心肌梗塞病人的醫療照護品質。原本已有15個消防分隊配置，今年擴大到所有消防分隊。

黃偉哲表示，急性心肌梗塞搶救時間以秒計算，到院前12導程心電圖系統可以大幅縮短黃金搶救時間，確實是救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的一大利器。此次感謝27名企業家發起捐贈，讓全市61個消防分隊可全面配置12導程心電圖機，未來所拯救的生命是無數且無價。