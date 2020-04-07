自我照護能力低的慢飛天使 染疫怎麼辦？雲林建立SOP

自我照護能力低的慢飛天使，不但自我發現染疫的能力不足，更容易出現群聚風險，一旦出現群聚發燒或咳嗽疫情症狀時，怎麼辦？雲林縣慢飛天使收容人數較多的土庫鎮華聖啟能中心，建立一套防疫後送的SOP今天演練，雲林縣長張麗善親往視察並對該中心防疫規格表示滿意。

雲林縣華聖啟能發展中心主任劉振旺表示，目前共收容59名中重度慢飛天使，其中更有36人是全日托，整天生活一起。雖有社工隨時照護，教導生活能力，但多數學員對於疫情資訊掌握，以及什麼症狀的出現要格外小心，類似防疫判斷能力低的族群，風險相對提高，所以要建立更嚴密防疫措施。

張麗善說，雲林有4家身心障礙機構，提供465床位給中度障礙以上的人使用，華聖啟能發展中心屬於混合式照護機構，暴露風險更高，機構內的分流分艙、工作人員的分區分組及環境動線清消及後送機制要更縝密。

社會處長林文志表示，心智障礙者因認知功能不足，衛生習慣及環境風險辨別力低，社會處從上月起完成一對一實地輔導，讓防疫作戰並非紙上談兵。

華聖啟能發展中心今天以工作人員發現1名學員出現發燒及呼吸道症狀進行送醫演練，模擬通報、護送就醫採檢，再返回中心做隔離，以及啟動全面防疫規格等，現場操演，不僅後送全程穿隔離衣，車輛座位隔離，整個中心食宿分離措施也全面啟動。