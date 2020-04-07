墓地喊話影片引熱議 警方：角度問題未拍到民眾

網路流傳一段嘉義縣警方清明連假在墓地喊話影片，要掃墓民眾保持社交距離，但影片中沒拍到民眾，網友稱是對「死人」宣導。警方表示，因為拍攝角度問題，而未拍到掃墓民眾。

嘉義縣警局竹崎分局員警日前在清明連假至所轄的墓地，用大聲公向掃墓民眾宣導社交距離，室內保持1.5公尺距離、室外1公尺距離，以及戴口罩等防疫作為；不過，今天網路流傳一段當時員警在墓地宣導影片，因為影片中沒看到掃墓民眾，引起網友熱議。

網友留言說，「人很多只是肉眼看不見的」、「警察很盡職」、「這是對往生者的尊重，酸言者好歹就別死」。

竹崎分局今天下午發布聲明稿指出，4日為清明節，分局是對於人潮易聚集場所，如阿里山風景區、阿里山車站、竹崎公園、公墓等地，加強宣導「中央流行疫情指揮中心」防疫措施，以廣播器的方式宣導民眾注意防疫社交距離。

竹崎分局表示，網路流傳影片內容是在竹崎第16公墓執行宣導情形，因拍攝影片角度關係，民眾誤認現場沒有人，實際上，因為疫情關係，今年掃墓民眾少了很多，但現場還是有少許的掃墓民眾進出，警方感謝網友關注此事，但他們最後還是再次呼籲民眾，配合政府防疫措施。