嘉義「聯合國」便當店 店如其名有來自各地的美食

嘉義市吳鳳路上有間「聯合國異國風味料理」，店如其名，正是由一群來自各國的新住民媽媽們負責經營，店內供應湖南、泰國及越南等各地料理，成為當地人喜愛的便當店之一。

這家便當是由嘉義市新移女性關懷協會成立，而來自中國大陸海南省的夢施，擔任協會的服務推廣員，原本在大陸從事會計工作，嫁來台灣後，卻找不到會計工作，大陸的學經歷到台灣派不上用場，讓她一度很沮喪，後來在嘉義就業服務中心協助下，在協會找到多元就業職缺，負責推廣，讓她人生有大轉變，從帳本堆裡走進廚房，激起對料理的熱愛，認真學習的她，希望有朝一日能自己開一家店，一圓老闆夢。

夢施多年前嫁到嘉義，起初人生地不熟，一個朋友也沒有，後來透過社群網路認識了不少姊妹，更在網友的推薦下參加雲嘉南分署的職訓課程，讓她對台灣的相關服務讚不絕口。

到便當店服務，原本只會家鄉菜的夢施經過一年多的洗禮，已習得湖南、泰式、越式等多國料理手藝，以及採購、外送及行銷能力，積極上進的她今年獲得單位肯定而延用，持續滿足饕客的味蕾。夢施朝夕和新移民姐妹們共同打拼，產生革命情感，便當店儼然就是她們的第二個家。

嘉義市新移民女性關懷協會理事長張麗梅表示，看著夢施獨當一面並且日漸成長，讓人欣慰。縱使受新興外送平台與新冠肺炎疫情雙重夾擊，「聯合國」面臨前所未有的挑戰，但姐妹仍然力求突破，很不容易。

嘉義就業中心主任劉達源表示，人有無限潛能，透過「多元就業開發方案」的協助，將這份能量轉為就業力，更突破文化隔閡，讓選才無國界，為在地產業注入多元色彩。