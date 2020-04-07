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和死神搶人！台南市消防局獲贈46台12導程心電圖機

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市企業各界今天合捐46台12導程機，由市長黃偉哲（前排右）代表接受，台南市61台救護車將全面配置。記者吳淑玲／攝影
台南市企業各界今天合捐46台12導程機，由市長黃偉哲（前排右）代表接受，台南市61台救護車將全面配置。記者吳淑玲／攝影

台南市各界捐贈46台12導程心電圖機，今天下午在民各市政中心舉辦捐贈典禮，市長黃偉哲代表接受，大台南61部救護車可全面配置，以利搶救到院前急性心肌梗塞病患，大幅縮短黃金搶救時間。台南市自107年7月至今年2月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共522件，並經醫院端確診為急性心肌梗塞有44件，搶救44條寶貴生命。

黃偉哲說，一年前台南市有15個消防單位推動心電圖試辦計畫，在救護車上設置心電圖機，並與衛生局、急救責任醫院攜手合作，針對有胸痛、胸悶或冒冷汗、喘、噁心、嘔吐症狀者，經當事人同意後，在現場藉由消防局救護人員執行12導程心電圖檢查。

在救護車上就可透過機器或心電圖小組判讀，將急性胸痛病人送往具心導管室的急救責任醫院，縮短病患到院後打通血管的時間，大幅提升急性心肌梗塞病人之醫療照護品質，今年更擴大辦理，將每個消防單位全面配置，全部共61個分隊配置心電圖機替缺血性胸痛的病患執行心電圖檢查。

台南市消防局長李明峰表示，衛福部資料顯示心臟疾病是107年國人十大死因第二名，其中急性心肌梗塞為最緊急的疾病，目前最普遍的治療方式是進行心導管治療，從病患抵達醫院急診起算直到打通血管為止，建議應在90分鐘內完成，可有效改善心臟血流，降低死亡率，並避免日後心臟衰竭的憾事，藉由到院前12導程心電圖的傳輸，可省下30分鐘，有效縮短黃金搶命時間。

消防局提醒民眾，一旦發現有疑似急性心肌梗塞症狀如胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等狀況，應儘速撥打119申請救護車求助，並信任專業的救護人員給予之建議，儘早接受12導程心電圖檢查，以透過早期診斷以讓病患接受確切的治療，以減少長期併發症的發生。

台南市企業各界今天合捐46台12導程機，由市長黃偉哲（右二）代表接受，台南市61台救護車將全面配置。記者吳淑玲／攝影
台南市企業各界今天合捐46台12導程機，由市長黃偉哲（右二）代表接受，台南市61台救護車將全面配置。記者吳淑玲／攝影

心肌梗塞 救護車 黃偉哲

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