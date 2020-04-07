寺廟防疫 台灣第一香西港慶安宮明起入廟參拜要量額溫

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣第一香西港慶安宮因應疫情需求，明天起針對到訪參拜的信徒進行耳溫測量，並呼籲民眾戴上口罩。慶安宮總務謝武昌表示，下周三適逢主神「天上聖母」聖誕千秋，配合疫情縮小規模，祝壽典禮僅由全體管理、監查委員、董事會（僅限五角頭內、及顧問值常務董事）、五主會、歷屆旗牌官、王船長、大副、二副參加。

慶安宮總幹事方一峰表示，新冠肺炎持續燃燒，慶安宮適逢天上聖母聖誕，屆時前來參拜人潮密集，呼籲信眾配合疫情帶上口罩並做好個人手部衛生與咳嗽禮節，與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，並落實中央指示生病在家休息。方一峰再說，庚子年千歲爺聖誕也將配合疫情作調整， 將取消96村鄉宮廟團拜，所有研習活動、文陣之夜、武陣之夜視疫情變化延期或取消，靜態展示則照常展出。