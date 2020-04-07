避免群聚訓練 嘉義市警局宣布暫停常訓

嘉義市有員警向本報反映，警方的常年訓練在疫情期間仍持續，超過50人在密閉空間內長達1到2小時，讓人憂心會有群聚感染，應該要變通暫緩，嘉義市警局今天指出，目前僅剩射擊訓練，也都符合防疫規定，但疫情漸趨嚴峻，考量以防疫工作優先，決議明天起暫停常訓。

嘉市共有682人要射擊訓練，原本每梯次有120人到130人，但為了防疫，增加到12梯次，每梯次55到75人間，以符合室內100人以下要求，同仁進入場地前都要手部消毒和量額溫，並全程戴口罩，集合的教室都開窗通風，集合的座位也加大距離1.5公尺，落實中央的防疫規定。

市警局指出，警政署授權各機關權責辦理常訓，綜合逮捕術和徒手帶架離術因有肢體接觸已先行暫停，但員警執勤須佩警槍，為維護自身和民眾安全，仍需維持訓練，且射擊訓練無近距離接觸，也都是本局同仁，並非不特定人群聚。