鳳梨王子回母校南一中請吃鳳梨 勉學弟謝恩師

有鳳梨王子稱號的台南一中校友楊宇帆，今天回母校，請高三學弟妹吃鳳梨，他勉勵學弟妹把握高中、大學，好好讀書，充實自己，也為進入大學入學申請第二階段，以及準備參加指考的學弟妹祈福，能夠好運旺旺來。

台南一中校長廖財固、秘書林坤宏與高三學生代表，今天下午代表學生接受楊宇帆所贈送的鳳梨，楊就讀高三時的老師李育彥、郭人仲也來致意，並品嘗美味的鳳梨。楊宇帆除了鼓勵學弟妹，也籲請大家多吃鳳梨。

楊宇帆是關廟子弟，自詡為鳳梨養大的小孩，畢業後考上成大經濟系，但大一就被退學，他重考，考上台藝大，不過也是沒畢業。楊宇凡有自己追求人生的想法，25歲前曾歷經山難、澳洲度假打工等人生歷練，後來回到家鄉投入鳳梨種植，成為新農人。

他關心土地，積極與社會互動，不斷創造自己的價值，有「鳳梨王子」稱號，對於投入辛苦的鳳梨種植，他說「不是沒有退路，我是自己選擇了這條路」。也因感念母校南一中的栽培，每年大學指考之前都會選定在鳳梨成熟的四月，贈送他親手栽種的關廟有機鳳梨給南一中高三19個班的學弟品嘗，祝福學弟妹金榜題名、考運亨通、好運旺旺來。

近年來楊宇凡將他的人生經歷記錄下來，並出版作品，今天也特別邀請恩師國文科李育彥、生物科老師郭人仲，說他從種鳳梨到當作家的人生體悟。