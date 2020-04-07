影／夜市若無法保持社交距離？黃偉哲：必要時開罰

台南夜市全台聞名，人潮聚集多，易成防疫缺口，台南市長黃偉哲今天針對夜市人潮疏散提具體的措施，戶外不超過五百人，請夜市經營單位第一用廣播系統來加強宣導，第二無人機隊不定時在夜市及市場做宣導，第三要求全程戴口罩，第四請夜市管理人員從開始到結束規畫動線，一個入口一個出口。

黃偉哲說，以中央疫情指揮中心規定，戶外500人是原則性的措施，但夜市是流動式不是集中式，適合多少的人數還要仔細的了解，但進入夜市的人要保持戶外1公尺的社交距離 ，如果真的不能做到或有困難，像父母親帶小孩要全程戴口罩，希望以上四點把夜市人潮疏散一下。

至於五一連假是否取消，黃偉哲說，前提是4月10日以後境內感染人數增加，中央又認為五一連假無打破必要，照放連假，台南市會採取嚴格措施。戶外景點會嚴格管制入園人數， 像虎頭埤、烏山頭會採取定時管制人數，夜市和市場會更嚴重，會強制要求戴口罩否則無法進入。

且若進場者無法保持社交距離，會對夜市或市場經營單位採取必要措施，罰款或清潔衛生檢查，要求他們負起一定的責任，如果不能夠體諒防疫的需求的話，不能自律就要他律，黃偉哲強調是要本土案例增加，但也希望這一天不要到來，但必要時也要有強力的因應作為。