11景點人潮密集？ 黃偉哲：夜市及市場更嚴重

清明連假出遊人潮超量，指揮中心緊急對11個地點發出國家級警訊。台南市長黃偉哲批評亂發警報有如亂槍打鳥，行政院長蘇貞昌回應，發布警報的11個地點都是根據各地回報情況，確實有群眾因為連假興奮聚集，有些人沒有保持適當的社交距離，有些人連口罩都沒戴。蘇貞昌呼籲，希望大家禦敵從嚴，既然出來這麼多人，應該用更嚴謹的態度面對。

黃偉哲對此表示，非常謝謝院長關心，也能體認中央防疫的壓力，有時候防疫要做到堅壁清野，寧可錯殺一百不可放過一個，不過如果是錯誤資訊暨錯殺也放過，像人潮密集的市場或夜市更嚴重，台南市政府宣布凡是去到市場和夜市的公務員及教師只要出入夜市市場及大賣場都要「自主健康管理」，在家及工作要全程戴口罩，地方願意超前部署，寧可錯殺也不放過。

黃偉哲也說，感謝院長所說會再精進，中央若有再精進的防疫措施，地方一定會配合，做好新冠肺炎防疫工作。